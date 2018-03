Pd, Emiliano: dare appoggio esterno a M5S

Roma, 6 mar. - "Renzi rischia di provocare una catastrofe democratica all'Italia e di far esplodere il Pd. Vuole impedire che il partito sostenga i 5Stelle, perché per sopravvivere a se stesso è disposto anche a provocare lo stallo del sistema politico". Un governo Di Maio-Pd è "l'unica strada per ripartire. Dobbiamo dare l'appoggio esterno a un governo dei 5Stelle, che con questa vittoria hanno diritto di governare. E dobbiamo esercitare la funzione di controllo sul programma. Altrimenti si salderanno alle destre. Proposi la stessa cosa nel 2013. Ma a quei tempi il M5S non era maturo". Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano (Pd) in una intervista al Il Fatto sottolineando che "Renzi offende 11 milioni di cittadini, molti dei quali prima votavano per il Pd. E mentalmente non è affatto dimissionario. La sua tesi è che nelle urne è stato un disastro solo perché gli italiani non lo hanno capito, non per i suoi errori. E uno così non lo convinci neppure se lo fai parlare con Mosè".

Renzi, ha aggiunto, ha una struttura mentale di "un giovane che ha provocato alla sinistra il più grave danno dopo l'Aventino. Con il suo no al cambiamento democratico può portare il Paese alla catastrofe".