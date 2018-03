Le madelaine di Maison Colibri approdano in Italia a Milano

Milano, 6 mar. - Le madelaine di Maison Colibri approdano in Italia. Il 7 marzo a Milano, in corso Garibaldi, l'azienda di pasticceria francese inaugura il primo temporary store italiano, in concomitanza con l'arrivo dei suoi prodotti da forno sugli scaffali dei nostri supermercati. Maison Colibri è un marchio Interaliment, business unit dedicata al food del gruppo Roullier, multinazionale transalpina con oltre 3,2 miliardi di euro di fatturato e più 8.000 dipendenti.

Maison Colibri lancerà sul mercato italiano nove prodotti: quattro madelaine (al burro, lampone, pistacchio e cioccolato fondente), due financier (alle mandorle e al cocco), due torte (alla vaniglia del Madagascar e al cioccolato e noci), un brownie con gocce di cioccolato.

"Maison Colibri ha scelto Milano per presentarsi all`Italia - ha dichiarato Pierluigi Sassi, vicepresidente di groupe Roullier Zone Italie - Siamo certi di offrire ai consumatori un ottimo prodotto, molto più di 'semplici' dolci, ma snack gustosi, divertenti e pratici per concedersi una pausa di piacere in ogni momento della giornata".

Nata nel 1896 a Pons, da oltre un secolo Maison Colibri sforna i suoi dolci seguendo le ricette della tradizione, con l'utilizzo di sale fino dell'isola de Ré, ancor oggi raccolto a mano nelle antiche saline atlantiche, e uova fresche a guscio.