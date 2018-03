Rossi: dialogo con M5S sarebbe suicidio per Pd e LeU

Firenze, 6 mar. - Per Leu o il Pd "un dialogo col Movimento Cinque Stelle sarebbe un'operazione suicida". Così Enrico Rossi, presidente della Toscana a RaiNews 24.

"Trovo singolare - ha aggiunto - che una sinistra così ai minimi termini rifletta su come sostenere un Governo. Ci deve essere un processo in cui si riorganizza una forza a sinistra che può nascere con nuovo Pd. Non si tratta di fare l'analisi del sangue, ma di capire che le culture politiche non sono usa-e-getta.

Nei confronti di Leu, ha concluso Rossi, "c'è a giro per l'Italia una militanza diffusa e convinta, convinta di poter costruire una sinistra nuova".