Elezioni, S&P: nessun impatto immediato su rating Italia -2

Roma, 5 mar. - "In questo contesto - sottolinea ancora Standard & Poors' come affermato nella nostra ultima recensione sul rating sovrano (BBB / A-2, con Outlook stabile, pubblicato il 27 ottobre 2017), l'outlook stabile sulla valutazione bilancia il potenziale di più forte crescita economica e di ulteriori miglioramenti nel meccanismo di trasmissione monetaria nei prossimi due anni, contro persistenti incertezze politiche e le loro implicazioni potenzialmente avverse per le misure economiche e sul credito di bilancio. Nel contesto di quest'ultimo, si potrebbe costruire una pressione al ribasso sul rating, dovuta, oltre ad altri motivi, all'ipotesi di incertezze sul risanamento del bilancio, in particolare se il governo entrante abbandonasse l'impegno del precedente governo a portare avanti un consolidamento fiscale a passo sostenuto".