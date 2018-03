Elezioni, S&P: nessun impatto immediato su rating Italia

Roma, 5 mar. - Il risultato delle elezioni politiche in Italia "non dovrebbe avere alcun impatto immediatosul rating sovrano dell'Italia. Lo rende noto la società di rating statunitense Standard & Poor's specificando, in una nota, che "i risultati provvisori indicano che la coalizione di partiti di centro-destra ha vinto la più alta quota di voti, mentre il Movimento a 5 stelle è diventato il più votato partito individuale mentre nel centro-sinistra il Partito Democratico e nel centro-destra Forza Italia hanno perso terreno. Noi crediamo che, secondo risultati provvisori, il processo di formazione del governo potrebbe essere complicato e protratto perché nessun partito singolo o coalizione pre-elettorale ha ottenuto sufficiente voti per formare un Governo".

Standard & Poor's ricorda che "secondo il calendario post-elettorale, il presidente Sergio Mattarella a fine marzo / inizio aprile prevedeva di nominare il candidato primo ministro che sarebbe sembrato quello con maggiori probabilità di formare un governo. "Dal nostro punto di vista, c'è attualmente una mancanza di visibilità sulla composizione del nuovo governo e, di conseguenza, sulla sua direzione politica, che continuerà ad essere un fattore chiave della solvibilità dell'Italia".