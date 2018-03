La Rai per la Giornata dei Giusti dell'umanità -2

Roma, 5 mar. - All`occupazione nazista in Polonia è dedicata invece la programmazione di Rai5, che prevede in prima serata, alle 21.15, il film "In Darkness" della regista Agnieszka Holland. La pellicola è entrata nelle nomination agli Oscar 2012 come miglior film straniero e racconta la storia di Leopold Socha, un operaio fognario che durante l'occupazione nazista nascose nelle fogne della città di Leopoli diverse famiglie ebree, dando loro acqua e cibo per 14 mesi e salvandole così da morte certa.

Infine la Tgr in Friuli Venezia Giulia e in Sicilia seguirà da vicino tutte le iniziative istituzionali previste per la Giornata.