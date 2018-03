Pd,Guerini precisa:dimissioni Renzi verissime, lunedì direzione

Roma, 5 mar. - "Nessuna dilazione, le dimissioni di Renzi sono verissime. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, alla luce dei risultati elettorali di ieri". Lo ha precisato in una dichiarazione il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, preannunciando per lunedì prossimo 12 marzo la riunione della direzione dem sulla sconfitta elettorale.

"Il tema centrale - ha sottolineato Guerini- è un punto politico: il pd è all'opposizione, in coerenza con quanto detto in campagna elettorale da tutto il Partito Democratico. E nessuna gestione solitaria dei prossimi passaggi: lunedì prossimo faremo Direzione nazionale e quello sarà il luogo e il momento per aprire una riflessione seria e responsabile sui risultati e sui prossimi passaggi"