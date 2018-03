La Rai per la Giornata dei Giusti dell'umanità

Roma, 5 mar. - La Rai mette in campo una programmazione dedicata per celebrare la Giornata dei Giusti dell'umanità, voluta dal Parlamento Europeo e riconosciuta dall`ordinamento italiano, che ricorre il 6 marzo. Un giorno per ricordare quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno salvato vite battendosi in favore dei diritti umani durante i genocidi e rifiutando qualsiasi forma di discriminazione.

In evidenza la programmazione di Rai2 che dedicherà uno spazio alla Giornata nella trasmissione "I Fatti Vostri" alle 11, in "Detto Fatto" alle 14 e negli "Sbandati" alle 23.45.

Su Rai3 alle 13.15, invece, andrà in onda una puntata di "Passato e Presente" dal titolo "Gino Bartali, il Giusto nazionale", per ricordare l`asso del ciclismo italiano che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò circa ottocento ebrei dalla deportazione nazista. Bartali infatti tra l`autunno del 1944 e l`estate del 1945 percorse in bicicletta più volte la strada da Firenze ad Assisi per ritirare e consegnare personalmente documenti di identità falsi per consentire agli ebrei italiani di espatriare e salvarsi. La puntata andrà in replica su Rai Storia alle 20.30. Sempre su Rai Storia alle 17 andrà in onda "Una piccola inestimabile memoria", un documentario sulla vicenda di don Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo in provincia di Mantova, che ha consentito a diverse famiglie di salvarsi dalla Shoa.

