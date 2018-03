Banche, Vigilanza Bce tira dritto su addendum Npl: a metà marzo

Roma, 5 mar. - La Banca centrale europea tira dritto con l'addendum alle linee guida sui crediti deteriorati delle banche: verrà come previsto pubblicato a metà marzo. E l'istituzione non commenta il duro monito lanciato oggi dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha minacciato di adire alla Corte di giustizia europea se la versione modificata di questo documento dovesse finire per configurare un tentativo "in via surretizia di avviare una attività pseudolegislativa".

Il servizio giuridico del Parlamento europeo ha già contestato la prima versione dell'addendum, sostenendo che la Vigilanza Bce si sarebbe spinta oltre il suo mandato sconfinando su terreni che spettano ai legislatori. Valutazioni simili sono giunte anche dal servizio giuridico del Consiglio europeo.

Successivamente la Vigilanza Bce, guidata dalla francese Danièle Nouy, ha deciso di rinviare a metà marzo appunto la pubblicazione della versione definitiva dell'addendum, che terrà conto dei rilievi formulati dalle varie parti consultate, anche di quelli dell'Europarlamento e del Consiglio Ue. E ha difeso la sua iniziativa spiegando che ricade nell'ambito delle sue competenze (Pillar2).