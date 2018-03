Pd, Cirinnà a Renzi: no a dilazioni, servono decisioni rapide

Roma, 5 mar. - "Grande rispetto per la scelta di Matteo Renzi di dimettersi da segretario dopo il risultato elettorale. Chi ha sbagliato passi la mano, perchè occorre ricostruire la casa comune del centro sinistra. Quella casa che in tanti abbiamo scelto dando vita al Pd, un luogo plurale e inclusivo, che sappia ascoltare, rappresentare e proporre al Paese quella sana opposizione che servirà per sconfiggere il radicamento delle tante destre che si accingono a governare l'Italia. Servono ora decisioni rapide ed efficaci, non dilazioni. Decisioni collegiali che guardino al bene comune e vadano al di là degli interessi e dei destini personali di ognuno di noi". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice del Pd Monica Cirinnà