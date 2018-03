Tenta di sfregiare moglie con acido e di investirla, arrestato

Roma, 5 mar. - Oggi verso le 13, a Pontecorvo (Frosinone), un uomo 69enne ha aggredito la moglie (classe 1957) sotto casa cercando dapprima di lanciarle dell`acido, colpendola di striscio sulla testa e, successivamente, salito a bordo della propria autovettura, ha tentato di investirla ma non è riuscito nell`intento poiché la donna ha immediatamente chiesto l`aiuto di alcuni passanti che sono intervenuti in suo soccorso, riuscendo a salvare la donna dalla condotta violenta del coniuge. Il motivo dell'aggressione è probabilmente l'imminente separazione. La donna ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni mentre l`uomo è stato bloccato poco dopo dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Pontecorvo, i quali lo hanno tratto in arresto per "tentato omicidio e lesioni gravissime".