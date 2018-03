Bbc: In Gran Bretagna ex spia russa ricoverata per avvelenamento

Mosca, 5 mar. - In Gran Bretagna, nel Wiltshire una ex spia russa è stata ricoverata in ospedale per avvelenamento. Si tratta di una grave intossicazione da una sostanza sconosciuta, secondo la BBC, che precisa: l'uomo avvelenato è un ex agente dell'intelligence russa, Sergei Skripal, condannato per spionaggio a favore della Gran Bretagna. Gli è stato concesso rifugio nel Regno Unito in seguito a uno "scambio di spie" tra Stati Uniti e Russia nel 2010 e poi consegnato a Londra in uno scambio.

L'uomo, 66 anni, si sarebbe sentito male in un centro commerciale, e con lui anche una donna. Dopo il ricovero delle vittime, il centro commerciale è stato isolato da specialisti in tute protettive, che hanno iniziato a pulire il territorio adiacente.