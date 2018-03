Lombardia, Sangalli: auguri a Fontana. Avanti con aiuto a imprese

Milano, 5 mar. - "Auguri di buon lavoro ad Attilio Fontana che si avvia alla guida della Lombardia. Tra Regione e sistema imprenditoriale del terziario c'è un rapporto costruttivo di collaborazione, che in concreto significa progetti comuni a sostegno della crescita economica". E' quanto ha dichiarato in una nota il presidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Sangalli, aggiungendo che "al futuro governo della Regione chiediamo che la richiesta di maggior autonomia (con minori trasferimenti allo Stato) si traduca in meno tasse, incentivi per imprese e famiglie e potenziamento di infrastrutture strategiche. Molta attenzione deve essere, inoltre, data all`equilibrio distributivo, valorizzando il commercio di vicinato".

"Siamo, infine, al fianco della Regione e delle altre istituzioni - ha concluso Sangalli - per giocare fino in fondo la difficile partita di Ema, l`Agenzia Europea per il Farmaco, che consideriamo non ancora chiusa".