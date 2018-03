Lombardia, Sangalli: auguri di buon lavoro ad Attilio Fontana

Roma, 5 mar. - "Auguri di buon lavoro ad Attilio Fontana che si avvia alla guida della Lombardia. Tra Regione e sistema imprenditoriale del Terziario c`è un rapporto costruttivo di collaborazione, che in concreto significa progetti comuni a sostegno della crescita economica". Lo dichiara il presidente di Confcommercio Lombardia Carlo Sangalli.

"Al futuro governo della Regione - prosegue - chiediamo che la richiesta di maggior autonomia, con minori trasferimenti allo Stato, si traduca in meno tasse, incentivi per imprese e famiglie e potenziamento di infrastrutture strategiche. Molta attenzione deve essere, inoltre, data all`equilibrio distributivo, valorizzando il commercio di vicinato".

"Siamo, infine, al fianco della Regione e delle altre istituzioni per giocare fino in fondo la difficile partita di Ema, l`Agenzia Europea per il Farmaco, che consideriamo non ancora chiusa" conclude Sangalli.