Roma, 5 mar. - "Quello che è accaduto nel mio territorio ha dell`incredibile: oltre il 60% di consensi nel mio collegio". Lo ha scritto su Instagram il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio.

"Un successo davvero commovente. Per questo motivo - ha annunciato - domani sarò da voi, a Pomigliano, per darvi un grande abbraccio e per ringraziarvi uno ad uno. Ci vediamo domani sera in Piazza Giovanni Leone alle 20.30!".