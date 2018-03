Tim, Sindacati: incontro urgente a Mise su taglio appalti

Roma, 5 mar. - "Sulle politiche degli appalti, Tim ha avviato un taglio dei costi che coinvolge tutti i fornitori, mettendo in discussione l`insieme della filiera e la stessa sostenibilità industriale dell`azienda". Così denunciano in una nota congiunta le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil che chiederanno nelle prossime ore un incontro urgente al Mise "per denunciare gli atteggiamenti provocatori di Tim e le conseguenze che ne derivano sul piano industriale ed occupazionale della filiera".

Per i sindacati "in questi ultimi mesi Tim è praticamente ferma sugli investimenti, sulle strategie industriali, sul rilancio del business e registra un peggioramento dei ricavi: l`attenzione si è spostata sulla divisione del perimetro aziendale (societarizzazione della Rete), taglio degli organici, ulteriore riduzione dei costi industriali e blocco dei pagamenti ai fornitori, come ritorsione all`indisponibilità a rivedere i costi delle commesse dopo la lettera a loro inviata nella quale si chiede un taglio lineare tra il 10% ed il 20%".

"Sul taglio dei costi e il blocco dei pagamenti delle fatture ai fornitori esprimiamo tutto il nostro disappunto verso Tim che, da quando è soggetta alla Direzione e coordinamento da parte di Vivendi, ha smarrito l`etica sociale e d`impresa, mettendo in forte discussione la continuità aziendale delle ditte fornitici con il serio rischio di pesantissime conseguenze occupazionali", rilevano i tre sindacati.