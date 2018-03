Milano, 5 mar. - "Vorrei complimentarmi con Giorgio Gori perché si è comportato correttamente e ringraziarlo perché è stata una bella competizione". Il candidato presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, largamente in testa nello spoglio dei voti per le regionali, ha replicato così a chi gli ha chiesto, in conferenza stampa nella sede della Lega, che cosa direbbe al suo avversario del centrosinistra Giorgio Gori.