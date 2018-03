Lombardia, Fontana: asili nido gratis il primo provvedimento

Milano, 5 mar. - Una "buona vittoria" sulla base della quale "riprenderemo il cammino di continuità del buon governo del centrodestra degli ultimi vent'anni" in Lombardia. Con queste parole il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana ha aperto la conferenza stampa nella sede della Lega.

"Il primo provvedimento - ha detto Fontana rispondendo alle domande dei giornalisti - sarà aumentare il numero delle famiglie che potranno beneficiare degli asili nido gratis. E rendere più semplice rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione".

"Abbiamo voglia - ha proseguito Fontana - di mettere subito all'ordine del giorno i problemi che la gente mi ha rappresentato. Ringrazio le persone che mi hanno consentito di raggiungere questo risultato, che per me è bellissimo. Innanzitutto Matteo Salvini, che ha fatto la scelta sul mio nome, il mio segretario Paolo Grimoldi, e tutti gli amici". "Sono convinto - ha aggiunto - che queste elezioni abbiano anche un altro significato, cioè che la buona politica deve avere il sopravvento ed essere un punto di riferimento per i nostri cittadini e penso che queste ultime elezioni penso che vadano in questa direzione".