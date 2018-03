Cuperlo: per Pd sconfitta pesante, Renzi deve dimettersi subito

Roma, 5 mar. - "Abbiamo subito una sconfitta pesante e la reazione non può che misurarsi con questa realtà. Chiedo la convocazione immediata della Direzione Nazionale per valutare collegialmente quanto è accaduto. Renzi ha annunciato l`intenzione di dimettersi, ma solo a conclusione del percorso di insediamento del Parlamento e della formazione del nuovo governo. Non è così che si fa". Lo ha detto Gianni Cuperlo, della minoranza dem.

"Di fronte alla bocciatura di una stagione e di una classe dirigente pensare che la risalita passi da un congelamento della situazione attuale fino a nuove primarie più che una linea politica - ha sostenuto Cuperlo - sembra una coazione a ripetere, nel segno dell`errare. Bisogna cambiare molto, non solo un segretario. Bisogna ricostruire una sinistra radicata nel paese. Facciamolo prima che sia tardi".