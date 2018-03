Fassino: no a lacerazioni in Pd, capiamo insieme cosa è accaduto

Torino, 5 mar. - "L'esito del voto è chiaro e non può vederci soddisfatti". Lo ha affermato Piero Fassino, ex sindaco di Torino. "La campagna elettoral è conclusa, - prosegue l'ex sindaco - l'esito è chiaro, come PD dovremo interrogarci su molte cose, ma dobbiamo anche essere orgogliosi del lavoro fatto in questi anni. Abbiamo contribuito ad incrementare i diritti nel nostro Paese e abbiamo riportato il Paese a crescere. E proprio per questo dobbiamo chiederci che cosa ha impedito di riconoscere la nostra fatica". "Bisogna ripartire da qui - conclude Fassino - senza lacerazioni e cercando di capire insieme quanto accaduto. Abbiamo un patrimonio straordinario in tutta Italia, partiamo dalla generosità e la passione dei nostri militanti e dal sostegno dei nostri elettori".