Elezioni, Gasparri: grazie a elettori per risultato Fi Lazio

Roma, 5 mar. - "Nel Lazio Forza Italia ottiene un buon risultato, con numerose vittorie in collegi uninominali e con una buona formazione nelle liste proporzionali. Ringrazio il partito che mi ha affidato la guida della lista proporzionale nel collegio Lazio 2 con un risultato che mi consente di tornare a rappresentare il nostro partito a Palazzo Madama. Serve esperienza, radicamento territoriale, una presenza sempre più capillare che anche in questa campagna elettorale ho alimentato con decine e decine di incontri a Roma, nella provincia romana, a Rieti e a Viterbo. Ringrazio tutti i militanti che mi hanno sostenuto, i cittadini, le associazioni di categoria e i tanti ambienti ai quali ho dato voce in Parlamento e ai quali continuerò a dare voce con un impegno di coerenza che mi vedrà ancora una volta protagonista a Palazzo Madama grazie al voto dei cittadini". Lo afferma in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.