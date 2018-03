Incendio moschea Padova, assessore Nalin: stupiti e sconcertati

Padova, 5 mar. - "La notizia dell'incendio, con tutta probabilità di natura dolosa, alla porta di un centro culturale islamico a Padova lascia stupiti e sconcertati - spiega l'assessora Marta Nalin del Comune di Padova - Fortunatamente non ci sono stati danni a persone e quelli alle cose sono stati limitati. Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare il responsabile di questo atto".

"Un gesto sconsiderato e criminale - ha spiegato Nalin - contro un'associazione culturale che deve rimanere isolato. Anche nel rispetto delle differenze di opinione riguardo alle sfide e ai cambiamenti che oggi ci troviamo ad affrontare, questi atteggiamenti violenti e intimidatori non possono trovare spazio e giustificazione, alimentando un clima d'odio che rischia sempre più di diffondersi nel Paese. Per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia e come Amministrazione continueremo a impegnarci per favorire un dialogo che possa costruire una società sempre più inclusiva, senza costruire muri tra persone", ha concluso.