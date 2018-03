Corrao: risultato storico M5S speranza per riscatto generazione

Palermo, 5 mar. - "Quando il cittadino è libero di esprimere la propria preferenza svincolato dal giogo del voto controllato e dal meccanismo clientelare, questo è il risultato, cioè che l'elettore si riappropria della propria volontà e che soprattutto ha il piacere di tornare alle urne". Commenta così la storica affermazione del Movimento 5 Stelle a poche ore dalla chiusura delle urne, il deputato europeo M5S e coordinatore nazionale della campagna elettorale di Luigi Di Maio Ignazio Corrao.

"Avete visto che campagna elettorale è stata? I partiti - spiega Corrao - hanno giocato a nascondino. I cittadini hanno compreso che chi prometteva di risolvere loro i problemi, era proprio chi quei problemi li aveva creati. Noi ci abbiamo messo il cuore e l'anima, siamo stati sempre presenti sui territori e continueremo ad esserlo. E' un risultato storico, ci aspettavamo questi numeri, ma vederli nero su bianco è un'altra cosa. E' un risultato che dá speranza a una generazione di giovani, ma anche e soprattuto di cinquantenni che credono nella possibilità di riscatto per una terra disgraziata e bellissima come la Sicilia. Ci aspettiamo adesso che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il suo consueto equilibrio, si faccia garante della volontà degli elettori di tutta Italia che hanno dato al Movimento 5 Stelle un consenso che non ha pari - conclude Corrao - e che non può e non deve essere ignorato".