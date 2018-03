Senegalese ucciso a Firenze, Nardella: solidali ma no a violenze

Firenze, 5 mar. - "Comprendiamo il dolore ma qualunque forma di violenza contro la città è inaccettabile, tenuto conto anche che l'omicida è stato subito assicurato alla giustizia e l'amministrazione comunale ha incontrato una delegazione della comunità senegalese". Lo ha affermato il sindaco Dario Nardella a proposito dei danneggiamenti in centro città durante il corteo dei senegalesi, organizzato dopo l'omicidio di un loro connazionale avvenuto oggi a Firenze e per il quale è stato fermato un uomo italiano. "I violenti - ha dichiarato Nardella - vanno isolati e azioni del genere sono incivili oltre che irrispettose della memoria della stessa vittima". Nardella, incontrando nel pomeriggio i giornalisti, ha parlato di un "grave episodio per il quale esprimo grande dolore e solidarietà alla comunità senegalese. Invito tutta la comunità a mantenere la calma, a non travalicare le normali condizioni di espressioni di disappunto e dolore in forma anche pubblica. Attendiamo che al più presto si faccia piena chiarezza sulla dinamica di questo omicidio e confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine. Subito dopo aver appreso la notizia ho sentito il ministro Minniti e il questore con cui sono in contatto". Il sindaco ha parlato anche con il console del Senegal, Eraldo Stefani.