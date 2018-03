Banche, Sileoni(Fabi): assieme a utili più ricchezza a lavoratori

Roma, 5 mar. - Sui bancari "ci sono tutte le condizioni" affinché il tema del contenimento del costo del lavoro "passi in secondo piano" mentre "finalmente le banche sono tornate agli utili di fine anno". E "quando si distribuiscono gli utili agli azionisti - è stato il monito lanciato da Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi all'apertura del XXI congresso nazionale - una equa distribuzione di ricchezza deve essere garantita anche ai lavoratori".

"Le banche torneranno certamente a chiedere riduzioni del costo del lavoro ma non avranno più una giustificazione politica suffragata dai fatti. Sono in calo i flussi di nuove sofferenze, si creeranno le condizioni per riequilibrare i bilanci e a questo punto sarà importante realizzare ricavi. La sfida - ha detto Sileoni - sarà tornare a far salire i margini di interesse. Ora che la ripresa si consolida sarà fondamentale che i banchieri tornino a fare credito sul territorio. Ci sono tutte le condizioni affinché il tema del costo del lavoro passi in secondo piano".