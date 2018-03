Elezioni, Confindustria Padova: priorità è governo stabile

Padova, 5 mar. - "Il voto ha dato un risultato chiaro, sia pure molto polarizzato tra aree geografiche e produttive del Paese, ma non nasconde la realtà di un Parlamento probabilmente privo di maggioranza. È il frutto avvelenato, ma già scritto di una legge elettorale sciagurata che andrà cambiata a tempo debito. Ora la priorità è un Governo stabile e credibile, che dia certezze sulle scelte strategiche e le politiche economiche in un momento di ripresa che va accompagnato, sostenuto, amplificato".

A dirlo il presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco commentando l'esito delle elezioni.

"Da oggi - ha proseguito - dobbiamo riprendere a fare i conti con la realtà, fatta di crescita insufficiente, lavoro che manca, specie tra i giovani, debito pubblico. L'unica ricetta è rafforzare la competitività delle imprese e uno Stato efficiente e incisivo in Europa. E per il Veneto dare attuazione all'accordo per un'autonomia concreta. Mi auguro prevalga in tutte le forze politiche l'interesse nazionale", ha concluso.