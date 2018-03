Baghdad, 5 mar. - Le forze della Nato rimangono in Iraq su richiesta del governo di Baghdad: lo ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in visita nella capitale irachena.

"Siamo qui perché l'Iraq ci vuole qui, e non senza l'assenso e senza una richiesta dell'Iraq: non dovremmo rimanere più del necessario, addestreremo le truppe irachene il tempo necessario per garantire che l'Isis non possa riemergere", ha concluso Stoltenberg.

