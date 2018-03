Friuli, domani voto on line M5S per le Regionarie

Roma, 5 mar. - Domani, martedì 6 marzo 2018, gli iscritti abilitati ad accedere a Rousseau e residenti nel Friuli Venezia Giulia, saranno chiamati a scegliere quali saranno i candidati che formeranno la lista regionale del M5S. Lo riferisce una nota del M5S Friuli Venezia Giulia.

"Per il Friuli Venezia Giulia - spiega il comunicato - ci saranno due votazioni attive: una per la scelta dei candidati al Consiglio regionale e l'altra per la scelta del candidato presidente della Regione. Sulla piattaforma si potrà visualizzare il profilo con il curriculum vitae e la dichiarazione d'intenti dei candidati. La votazione sarà attiva su Rousseau nella giornata di domani, dalle ore 10 alle ore 19. I risultati saranno resi pubblici nei giorni successivi".