Elezioni, Patuelli(Abi): nuovo governo prima di Spagna e Germania

Roma, 5 mar. - Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha volto rassicurare sul dopo elezioni in Italia. "Entro la settimana Santa il nuovo Parlamento sarà in grado di funzionare. Sono un appassionato della Costituzione" ha detto a margine del XXI congresso della Fabi a Roma, rilevando che il tempo che ci vorrà per un nuovo governo "sarà inferiore a quello che ha vissuto la Spagna e a quello che sta vivendo la Germania".

"Non dobbiamo far girare un clima di preconcetto e negatività. Non tutti i fondamentali dell'Italia devono essere i peggiori", ha concluso Patuelli.