Lombardia, Grimoldi: Gori non pervenuto, riconosca sconfitta

Milano, 5 mar. - Oggi "è una vittoria storica del centrodestra ma in particolare della Lega" che è "il primo partito di gran lunga in regione Lombardia. L'ottimo lavoro di Salvini e l'ottimo candidato Attilio Fontana hanno fatto la differenza. Registriamo che il candidato di Matteo Renzi in Regione Lombardia (Giorgio Gori ndr) risulta non pervenuto. Stiamo ancora aspettando un cenno di sopravvivenza. Speriamo che nelle prossime ore dia un cenno di buona creanza chiamandoci per riconoscere la sua evidente sconfitta". Lo ha detto Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda in conferenza stampa in via Bellerio.