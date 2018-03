Abruzzo, Rapino (Pd): abbiamo subìto una sconfitta durissima

Pescara, 5 mar. - Il segretario regionale del Pd Abruzzo Marco Rapino ha commentato la sconfitta subita alle elezioni politiche dal suo partito e parla del futuro "La sconfitta del Pd in Abruzzo è chiarissima e non ci sono scusanti - commenta Rapino - Da segretario regionale offro la mia piena disponibilità per ogni percorso di riflessione che il Pd affronterà sia a livello nazionale che regionale. Il nostro è un voto, sia nell'affluenza sia nel risultato, che ci lega al trend del sud, dove il Pd in ogni regione ha perso tra 8 e 10 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2013".