Elezioni: Barani (Ala): senza la nostra stampella il Pd è caduto

Roma, 5 mar. - "Il governo Renzi prima e quello Gentiloni dopo si sono retti esclusivamente grazie ai parlamentari di Ala che, come riconosciuto da chiunque, hanno fatto da stampella all'esecutivo". Lo sottolinea, in una nota, il senatore Lucio Barani, presidente del gruppo Ala.

"Da buona stampella - aggiunge - abbiamo dunque fornito il necessario 'appoggio', per di più incondizionato in quanto esterno. Quando, con lo scioglimento delle Camere, la necessità del nostro fattivo contributo è cessata, il Pd ha ritenuto di poter camminare fuori dal Parlamento senza il nostro sostegno, rifiutandoci l'apparentamento in coalizione. I risultati parlano da soli e dicono inequivocabilmente che al Nazareno sono ancora azzoppati, essendo evidentemente caduti. Probabilmente la stampella gli avrebbe giovato almeno un po' in termini numerici anche oltre il pallottoliere di Palazzo Madama".