Trump: "I rapporti tra Usa e Israele mai stati meglio"

New York, 5 mar. - I rapporti tra Stati Uniti e Israele "non sono mai stati meglio". Lo ha detto il presidente statunitense, Donald Trump, incontrando alla Casa Bianca il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Abbiamo probabilmente il miglior rapporto con Israele mai avuto. Il rapporto non è mai stato meglio" ha detto Trump, davanti ai giornalisti; al suo fianco, Netanyahu e la moglie Sara, oltre alla first lady Melania.

Trump ha detto che dopo aver "tolto dal tavolo" Gerusalemme, i palestinesi "vogliono tantissimo tornare al tavolo" delle negoziazioni per la pace in Medio Oriente. A proposito della decisione degli Stati Uniti di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, il premier israeliano ha detto che "sarà ricordata dalla nostra gente per secoli". "Sono molto orgoglioso della decisione di spostare l'ambasciata" ha detto Trump.