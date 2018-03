Banche, Tajani minaccia di adire a Corte Ue su addendum Bce Npl -2

Roma, 5 mar. - Il presidente del Parlamento europeo ha utilizzato toni molto risoluti e netti su questa controversia in merito all'addedum della Vigilanza Bce sui crediti deteriorati delle banche, voluto dalla presidente Danièle Nouy e dalla sua vice Sabine Lautenschlaeger. "Mi sono opposto al capriccio di una autorevole tecnocrate, che si era arrogata il diritto di legiferare al posto del legislatore - ha detto Tajani -. Sono stato costretto a farlo inviando una lettera al presidente della Bce".

"La signora è stata costretta intanto a fare marcia indietro. Non immagini di ritentare la stessa operazione dopo che il servizio giuridico del Parlamento europeo ha confermato la giustezza della nostra posizione, che il giureconsulto del Consiglio europeo ha detto la stessa cosa. Forti di questo - è stato il monito di Tajani - se la vigilanza tentasse in via surretizia di avviare una attività pseudolegislativa, sarei costretto ad andare di fronte alla Corte di giustizia europea, non per una questione che riguarda il contenuto ma sul principio stesso. Pià la burocrazia continuerà a fare così, più ci saranno populismo, malcontento e antipoltica".

"Il potere legislativo spetta a chi rappresenta il popolo, non sta nelle mani di una gentile e autorevole signora, o di due signore che conosceranno tutti i segreti del fare banca ma se vogliono decidere al posto dei legislatori allora si devono presentare alle prossime elezioni e farsi eleggere. Non possiamo accettare - ha concluso il presidente del Parlamento Ue - che la burocrazia si sostituisca alla politica".