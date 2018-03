Roma, 5 mar. - "Non ci sarà un reggente scelto dal caminetto ma un segretario eletto dalle primarie". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi.

"Non credo - ha detto ancora - che sia possibile evitare un confronto vero dentro il Pd su ciò che è accaduto in questa campagna elettorale, in questi mesi, in questi anni. Sarà il caso di fare un congresso serio e risolutivo, non uno che si apre e non finisce mai, ma uno che permetta alla leadership di fare quello per cui che è stata eletta".