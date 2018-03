Elezioni, Assange al M5S: congratulazioni, siete il primo partito

New York, 5 mar. - "Le mie congratulazioni al Movimento 5 Stelle, che è ora il maggior partito in Italia, dopo le elezioni di domenica". Questo il messaggio su Twitter di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, l'organizzazione divenuta famosa per la pubblicazione di documenti top secret riguardanti, tra le altre cose, le guerre statunitensi in Afghanistan e Iraq.

Al messaggio, Assange ha aggiunto un link a un video su YouTube, relativo a un suo intervento alla festa del Movimento 5 Stelle a Palermo nel settembre 2016, in cui affermava: "Avete fatto una grande impresa, sbaragliando la stampa corrotta".

Circa un mese fa, Assange aveva denunciato l'esistenza di un falso account italiano di WikiLeaks su Twitter, collegato a una pagina Facebook, su cui si faceva propaganda per il M5S. "Il suo scopo non è chiaro, ma è diventato più attivo con l'avvicinarsi delle elezioni italiane. Non è né sostenuto, né approvato da @WikiLeaks. L'unico account ufficiale di WikiLeaks è @WikiLeaks" aveva scritto Assange su Twitter, specificando che WikiLeaks non ha mai fatto un 'endorsement' a un partito, italiano o di qualsiasi altro Paese.

Sulla pagina Facebook, si leggeva un 'endorsement' chiaro, pubblicato l'11 gennaio, dal titolo "Perché sosteniamo il #M5S alle elezioni [scritto elezioini, ndr] politiche del 4 marzo". Una frase che sembrava pronunciata da Assange, visto che nel post appariva la sua immagine, con un link allo stesso video che oggi il giornalista pubblica per congratularsi con il Movimento.