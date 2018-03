Rampelli (FdI): Renzi coerente con lunga storia suoi fallimenti

Roma, 5 mar. - "Il 4 è una giornata sfortunata per Renzi. Il 4 dicembre del 2016 è uscito sconfitto, a furore di popolo, dal referendum costituzionale. Il 4 marzo di quindici mesi dopo, ha portato al fallimento il Pd dopo aver portato al tracollo il Paese. Le dimissioni in entrambi i casi, sono doverose. Pur prendendo atto della sua coerenza, saremo costretti a gestire i danni del renzismo per ancora troppo tempo visto la pessima legge elettorale frutto di un autodistruttivo `muoia Sansone con tutti i filistei`". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera dei Deputati Fabio Rampelli commentando le dimissioni di Matteo Renzi da segretario del Pd.