Elezioni, Prestigiacomo: Forza Italia antidoto demagogia grillina

Roma, 5 mar. - "Il centrodestra è il più credibile antidoto alla demagogia grillina in uno scenario politico che da oggi non è più tripolare come si pensava ma bipolare, con la sinistra ridotta alla irrilevanza dagli elettori che ne hanno punito il governo a Roma e nelle regioni del Sud". Lo afferma in una nota Stefania Prestigiacomo di Fi.

"Forza Italia - aggiunge - ha combattuto praticamente da sola la battaglia nel mezzogiorno contro lo tsunami dei cinque stelle. Se avessimo avuto una Lega forte come al nord il risultato sarebbe stato certamente diverso. Aver raggiunto il 21% dei consensi, quindi ben oltre la media nazionale, qui in Sicilia è il segnale di un partito vivo, agguerrito, forte di una base numericamente rilevante e che non vuole cedere alla demagogia. Un partito che a tre mesi dalle Elezioni Regionali ha incrementato significativamente i suoi consensi. Queste considerazioni non intendono negare il dato della coalizione al sud, ma sottolineare che in Sicilia Forza Italia ha un elettorato convinto da cui ripartire e a cui dare risposte di buon governo", conclude.