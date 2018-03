Astori, Ferrero: "Rinvio di ieri segnale importante"

Roma, 5 mar. - "Il rinvio della 27esima giornata? E' stato un segnale importante. E' successa una cosa inspiegabile, per me è stato giusto perché i giocatori si incontrano, giocano, lottano, ma si conoscono bene o male tutti quanti". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero entrando in Lega in occasione della riunione per stabilire il programma di recupro della giornata di ieri. "Un calciatore che è amico di un altro calciatore con che testa poteva andare in campo? - prosegue - Per questo secondo me è stato un bel segnale di unità dello sport. Ieri ha vinto il dolore". Poi aggiunge: "Ieri è arrivato un colpo di scena inaspettato e ha vinto il dolore, lo sgomento. Io ho saputo la notizia appena sono arrivato a Verona. A Bergamo, in autostrada, pensavo a come avrei potuto dire a Viviano di andare in campo. Oltre ad essere sportivi, i calciatori sono uomini".