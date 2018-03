Milano , 5 mar. - È partito un applauso nella sede del commiato elettorale di Giorgio Gori, candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia, quando il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha detto nel suo intervento, trasmesso in diretta dalla tv, che "il nostro posto in questa legislatura è all'opposizione". Un passaggio applaudito dalle persone, circa un centinaio, riunite nella sala principale per ascoltare prima l'ex premier dalla televisione e poi, dal vivo, il sindaco di Bergamo.