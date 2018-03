Elezioni, De Poli (Udc) ringrazia forze centrodestra per sostegno

Roma, 5 mar. - Oltre a rivolgere un "grazie" a tutti gli elettori che lo hanno sostenuto nella sua candidatura, il presidente dell'Udc Antonio De Poli ringrazia - in una nota - in modo particolare le forze del centrodestra, a partire da Lega (28%), Forza Italia (11%), Fratelli d'Italia (4,3%) e Noi con l'Italia-UDC che hanno contribuito in maniera determinante al successo della sua candidatura nel collegio uninominale in Senato, a Padova. Lo riferisce una nota dell'Ufficio stampa nazionale dell'UDC.