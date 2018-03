Uomo fermato fuori da sede Lega a Milano è un 53enne psicolabile

Milano, 5 mar. - E' un cinquantrenne con problemi psichici l'uomo fermato dai carabinieri intorno alle 16.35 a Milano mentre dava in escandescenze nei pressi della sede della Lega in via Bellerio a Milano. Secondo una prima ricostruzione dell'Arma, alcune pattuglie del Radiomobile sono intervenute sul posto su segnalazione del 118, trovando l'uomo agitatissimo e in stato confusionale e recuperando poco lontano un coltello con una lama di 5 cm abbandonato per strada.

L'uomo, che attualmente si trova negli uffici del Radiomobile, abita in zona Affori non lontano da dove è stato fermato e dove sarebbe conosciuto come psicolabile.

Il coltello potrebbe essere quello usato dal folle per tentare di aggredire un dipendente di Radio Padania che si stava recando nella sede del suo partito. A denunciare l'episodio era stato nel primo pomeriggio lo stesso militante leghista, rimasto incolume, e ora i carabinieri stanno svolgendo le verifiche del caso.