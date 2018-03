Parlamento russo: gli italiani hanno votato come Usa per Trump

Mosca, 5 mar. - Il capo della commissione per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione (il senato russo), Konstantin Kosachev, ha confrontato le elezioni parlamentari tenutesi in Italia con l'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Il senatore ha scritto su questo su Facebook: "La nuova politica è associata non solo e non tanto con i tradizionali rivali di destra della sinistra (Forza Italia e dei suoi alleati), ma con chi si ribella contro le Istituzioni, ossia i Cinque stelle. In un certo senso, la situazione è simile al voto degli elettori americani per Trump, che ha lanciato la stessa sfida al sistema", ha detto il politico russo in un post. Secondo Kosachev la sinistra ha deluso gli italiani, dai quali "arriva una richiesta per una nuova politica".