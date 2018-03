Turchia, 4 arresti: pianificavano un attentato all'ambasciata Usa

New York, 5 mar. - È stata chiusa oggi l'ambasciata statunitense ad Ankara, in Turchia, a causa di una non specificata minaccia per la sicurezza; per alcuni media locali, scrive Politico, c'era un piano per compiere un attentato, per cui le autorità turche avrebbero arrestato quattro persone. L'agenzia di stampa Anadolu, controllata dallo Stato, sostiene che gli arrestati siano di nazionalità irachena e membri dell'Isis. L'ambasciata rimarrà chiusa anche domani.

I rapporti tra Turchia e Stati Uniti sono molto tesi in questo periodo, ma la decisione di chiudere l'ambasciata "non è stata di stampo politico", ha assicurato il vicepremier turco, Bekir Bozdag: "La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. L'ambasciata ha condiviso informazioni d'intelligence con i servizi turchi e le forze di sicurezza".