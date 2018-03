Siria, Ghouta Est: Macron chiede a Putin pressioni reali su... -2

Parigi, 5 mar. - L'Eliseo considera che Russia e Iran, i due alleati più vicini al regime siriano, siano "i due Paesi che possono far accadere le cose se si impegnano".

Emmanuel Macron ha chiesto che i convogli umanitari possano "essere raggiungere senza ostacoli e senza ulteriore ritardo a tutte le popolazioni che hanno bisogno". L'Eliseo sta cercando di trovare conferme all'arrivo del primo convoglio di aiuti nell'enclave ribella della Ghouta Est, secondo l'Ocha (Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'Onu). "Se questo fosse confermato, sarebbe un progresso", ha reagito l'Eliseo.

Macron ha moltiplicato negli ultimi giorni i confronti sulla Siria con i responsabili di Russia, Iran e Turchia perchè "la linea è far muovere quelli che possono far muovere Bashar al Assad", ha spiegato la presidenza. Si è inoltre intrattenuto con il presidente americano Donald Trump e in tre occasioni con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

(fonte AFP)