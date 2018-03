Il voto mette ko in Borsa Mediaset e Mondadori

Milano, 5 mar. - Mediaset e Mondadori ko a Piazza Affari all'indomani del voto. I titoli della galassia di Silvio Berlusconi sono stati oggi tra i più penalizzati: le azioni del Biscione hanno lasciato sul terreno il 5,53% a 2,938 euro, con un minimo toccato a 2,869 euro, Mondadori ha perso il 4,56%. Seppur il centrodestra risulti la coalizione più votata, ma non tale da avere la maggioranza, a pesare è il deludente risultato di Forza Italia, che si è vista sorpassare dalla Lega di Salvini. "Il risultato di Forza Italia non è stato così forte come ci si aspettava e la vera sorpresa è il sorpasso della Lega", spiega un operatore di una Sim, "Berlusconi potrebbe avere un ruolo non di così primo piano nelle future alleanze per formare il nuovo governo".

Gli analisti sottolineano poi come l'M5S, oggi primo partito del Paese, nel suo programma punti a una revisione della Legge Gasparri, con la revisione delle soglie del paniere del mercato delle comunicazioni: "fu congegnato dal centrodestra per tutelare Berlusconi - si legge nel programma dei pentastellati - Dodici anni dopo dobbiamo rivedere il Sic anche alla luce della progressiva convergenza dei vari mercati delle comunicazioni elettroniche".

Ma il mercato guarda anche alla partita aperta con Vivendi e teme che il risultato delle urne possa indebolire la posizione negoziale di Mediaset nella disputa coi francesi per la mancata acquisizione di Premium. Alla Borsa di Parigi Vivendi ha guadagnato lo 0,88%. Fallito il tentativo di mediazione, il 27 febbraio ha avuto luogo la prima udienza del processo presso il Tribunale di Milano. La causa è stata rinviata al 23 ottobre: otto mesi in cui il Biscione e il gruppo di Vincent Bollorè potranno comunque avviare una nuova trattativa nel tentativo di raggiungere un accordo extra giudiziale. Fino a pochi giorni fa si scommetteva che un esito forte di Silvio Berlusconi alle elezioni potesse rafforzare la posizione del gruppo italiano e portare Bollorè a più miti consigli. Ora la partita è ancora più aperta.

L'effetto voto non ha coinvolto invece Tim (+0,58%), alla vigilia del cda che dovrà licenziare i risultati 2017 e il piano 2018-2022.