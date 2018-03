Elezioni, Giammanco: nella mia Bagheria Forza Italia h il 33%

Roma, 5 mar. - "Sono felice che Forza Italia nella mia Bagheria, sia alla Camera che al Senato, sfiori il 33%. Il risultato è sorprendente se si pensa che supera di gran lunga il dato medio siciliano, che comunque ci vede crescere dal 16% delle scorse elezioni regionali al 21%. I bagheresi hanno risposto bene e di questo li ringrazio di cuore. Questo risultato deve fare da sprone per il futuro. Il terreno è sicuramente fertile ma dobbiamo valorizzare questa realtà interpretandone i bisogni. La comunità bagherese è una grandissima risorsa e va ascoltata cercando di darle delle risposte". Lo afferma in una nota Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia.