Teheran, 5 mar. - "Non vi è alcuna altra maniera di risolvere la crisi siriana se non quella di rafforzare il governo centrale di Damasco" ha ribadito Rohani parlando al termine di un un incontro con il ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, in visita a Teheran.

Rohani, le cui dichiarazioni sono state riportate dall'ufficio della Presidenza iraniana, ha infine sottolineato come in Siria la Francia e l'Iran condividano le stesse priorità, ovvero la lotta contro il "terrorismo"