Leu Sicilia: quadro insoddisfacente, ma presenti in Parlamento

Palermo, 5 mar. - "Nel quadro di un risultato nazionale che giudichiamo insoddisfacente, Liberi e Uguali è comunque riuscita in Sicilia ad eleggere una sua rappresentanza in Parlamento per la prossima legislatura". Lo si legge in una nota di Liberi e Uguali.

"Il leader di LeU Pietro Grasso è stato eletto senatore a Palermo - prosegue la nota -. E' stato eletto, sempre a Palermo, il deputato Erasmo Palazzotto. In predicato, inoltre, la elezione a deputato di Guglielmo Epifani nella Sicilia orientale. Liberi e Uguali sarà quindi in campo, a disposizione per la ricostruzione di una grande forza che sia in grado di rimettere in sintonia gli ideali della sinistra con le profonde e spesso drammatiche trasformazioni della società italiana e degli altri Paesi europei".