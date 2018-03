Intesa SP, Messina: siamo già i migliori in Ue su profilo rischio

Roma, 5 mar. - Intesa SanPaolo è una azienda che ha in gestione l'equivalente di 1.000 miliardi di euro di risparmi degli italiani e "già oggi siamo la migliore Banca d'Europa per profilo rischio". Lo ha rivendicato l'amministratore delegato, Carlo Messina, nel suo intervento al XXI congresso della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani a Roma.

Il punto chiave, secondo Messina, è che nel valutare la solidità di una banca non vanno considerati unicamente i livelli dei crediti deteriorati, i Non performing loans (Npl), su cui in questa fase si sta concentrando quasi tutta l'enfasi dell'attività di vigilanza europea. "Non ci sono solo le sofferenze ma anche gli attivi catalogati come level 2 e level 3, o i derivati, e rispetto a questi strumenti - ha notato - oggi non vedo la stessa attenzione da parte dei regolatori internazionali che vedo sugli Npl".

"Appena verrà affrontato questo tema, ed è inevitabile che accada, saremo sicuramente la banca numero uno", ha detto Messina. Più in generale, così come si sta effettuando una "due diligence" sui livelli di Npl delle banche prima di procedere ulteriormente sull'Unione bancaria "io, nell'interesse del sistema Italia, vorrei due diligence sugli asset level 2 e level 3" prima di proseguire.